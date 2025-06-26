Bursa'da Köpek Saldırısı: Kadın ve Köpeği Yaralandı

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Bursa'nın Nilüfer ilçesinde, bir kadın yürüyüş yaparken iki tasmalı köpeğin saldırısına uğradı. Kadın ve köpeği yaralanırken, köpeğin ağır yaralı olduğu bildirildi. Kadın, köpeklerin sahipleri hakkında suç duyurusunda bulundu.

Bursa'da köpeğiyle gezerken yoldaki 2 köpeğin saldırısına uğrayan kadın ve yanındaki hayvanı yaralandı.

Nilüfer Belediyesi sınırlarındaki Kayapa 30 Ağustos Zafer Mahallesi'nde sabah saatlerinde barınaktan sahiplendiği köpeğini gezmeye çıkaran Eser Erdem'e yolda karşılaştığı 2 köpek saldırdı.

Köpeğini ve kendisini yaralayan hayvanlardan otomobilleriyle çevreden geçenler tarafından kurtarılan kadın, hastanedeki tedavisinin ardından taburcu edildi.

Veterinere götürülen köpeğinin ise ağır yaralarının olduğu öğrenildi.

Köpeklerin saldırı anı çevredeki bir güvenlik kamerasınca kaydedildi.

"Köpeğim ölmek üzere, ciddi şekilde yaralandı"

Eser Erdem, AA muhabirine, rutin gezisini yaparken daha önce o çevrede görmediği 2 tasmalı köpeğin saldırısına uğradığını söyledi.

Köpeklerin sahipleri hakkında suç duyurusunda bulunduğunu anlatan Erdem, şöyle konuştu:

"Boyunlarında çivi tasmaları vardı. Birden koşup köpeğime saldırdılar. Arada da ben olduğum için beni de ısırdılar. Sahiplerinden şikayetçi oldum, eğer bulunurlarsa dava açmak istiyorum. Köpeğim ölmek üzere, ciddi şekilde yaralandı. Veteriner masrafım da çok oldu. O çevredeki hayvan çiftliklerinden salındığını söylediler. Hatta çevredeki küçük hayvanları da öldürüyorlarmış. Ben sokak hayvanlarını seven bir insanım. Bana saldıran köpekler her zaman gördüklerim değildi, sahiplilerdi."

Kaynak: AA / Mustafa Yılmaz - Güncel
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