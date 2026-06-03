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Bursa'da tartıştığı kocasının bıçakladığı kadın öldü

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Bursa'nın Osmangazi ilçesinde tartıştığı kocası Z.G. tarafından bıçaklanan Müjde G. hayatını kaybetti. Olayın ardından şüpheli gözaltına alındı.

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde tartıştığı kocasının bıçakladığı kadın hayatını kaybetti.

Güneştepe Mahallesi'ndeki ikametlerinde Z.G. ile eşi Müjde G. arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Z.G, Müjde G'yi bıçakla yaraladı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekibi sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Müjde G'nin hayatını kaybettiği belirlendi.

Müjde G'nin cenazesi savcılık incelemesinin ardından otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu Bursa Grup Başkanlığına gönderildi.

Şüpheli Z.G. ise polis ekiplerince gözaltına alındı.

Kaynak: AA / Semih Şahin
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