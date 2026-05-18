Haberler

Bursa Hayvanat Bahçesi'nin yavru kızıl pandaları 'Ay' ile 'Güneş' 11 aylık oldu

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Nesli tükenme tehlikesi altındaki kızıl pandaların Bursa Hayvanat Bahçesi'nde dünyaya gelen yavruları 'Ay' ve 'Güneş', 11 aylık olarak sağlıklı bir şekilde büyüyor ve ziyaretçilerin ilgi odağı oluyor.

AVRUPA Hayvanat Bahçeleri ve Akvaryumlar Birliği'ne (EAZA) tam üye olan Bursa Hayvanat Bahçesi'nde, nesli tükenme tehlikesi altındaki kızıl pandaların yavruları 'Ay' ile 'Güneş' 11 aylık oldu. Özel mamalarla beslenen ve durumları iyi olan yavru pandalar, ziyaretçilerin ilgi odağı oluyor.

Avrupa Hayvanat Bahçeleri ve Akvaryumlar Birliği'ne (EAZA) tam üye olan ve 206 bin 600 metrekarelik alan üzerine kurulu Bursa Hayvanat Bahçesi, bünyesindeki 1123 birey, 123 tür, 11 gölet, 2 bin ağaç, 50 bin çalı ve 150 bin yer örtüsü bitkisiyle hem hayvanlara hem de ziyaretçilere doğal ortam sunuyor. Hayvan popülasyonunun her geçen gün arttığı merkezde, nesli tükenme tehlikesi altında olan türlerin korunması ve çoğalması için de çalışma yürütülüyor.

MACARİSTAN'DAN GELDİ, BURSA'DA BABA OLDU

Soyun devamlılığını sağlamak amacıyla 2023'te Macaristan'dan getirilen ve nesli tükenme tehlikesi altında olan erkek kızıl panda, karantina sürecinin ardından buradaki dişi pandanın yanına bırakılarak çiftleşmeleri sağlandı. Kızıl pandaların geçen yıl haziran ayında dünyaya getirdiği 'Ay' ve 'Güneş' ismi verilen 11 aylık yavruları burada beslenip büyüyor.

'YAVRULAR, KENDİ ARALARINDA VE ANNELERİYLE ÇOK İYİ ANLAŞIYORLAR'

Ay ile Güneş'in sağlıklı ve iyi beslendiklerini ifade eden ve birbirleriyle çok iyi anlaştığını söyleyen hayvan bakıcısı Arif Ardıç, "12 senedir hayvanat bahçesinde görev yapıyorum. Yavrularımız 11 aylık isimleri 'Ay' ve 'Güneş'. Geçen sene haziran ayında doğdular. Onların özel yulaf lapaları var. Meyve ve sebze ile besleniyorlar. Yaşam alanları her gün temizleniyor ve genellikle meyve ağırlıklı püre halinde özel mamalarla besleniyorlar. Yavrular kendi aralarında ve anneleriyle çok iyi anlaşıyorlar" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
İsrail, Gazze'ye yardım götüren Küresel Sumud Filosu'na saldırdı

Bunların gözü dönmüş! Açık denizde masumları böyle hedef aldılar

Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

3 kişiyi öldüren zanlının ifadesi ortaya çıktı

3 kişiyi öldüren zanlının ifadesi! Kavga bakın neden çıkmış
FETÖ'nün kamu mahrem yapılanmasına operasyon! 24 şüpheli hakkında gözaltı kararı

Hepsinin telefonundan aynı uygulama çıktı! Tek tek gözaltına alıyorlar
Arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan yumruklu kavgada fenalaşıp, öldü

Arazi kavgası can aldı: 68 yaşındaki adam hayatını kaybetti
Kocaelispor'u yenmesi yetmedi; Antalyaspor küme düştü, taraftarlar başkana tepki gösterdi

Takımı küme düşünce Fener ve Trabzon'a sallayan başkana soğuk duş

Bilecik'te 250 kişi ile yağmur duası yapıldı

Şehirde 250 kişiyle yağmur duası! AK Partili vekil de programa katıldı
TikTok rezaletleri bitmiyor! Canlı yayın sırasında eşini darbetti

TikTok canlı yayınında skandal! İzleyenler yetkililere çağrı yaptı
Sen bu hallere düşecek adam mıydın Mbappe? Satış listesine koyuldu

Korktuğu başına geldi!