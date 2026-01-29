Haberler

Bursa'da fabrikada çıkan yangına müdahale ediliyor

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bursa'nın Nilüfer ilçesinde bir fabrikada bilinmeyen bir nedenle başlayan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor. Yangın, çevredeki güvenlik önlemleri alınarak kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

Bursa'nın Nilüfer ilçesinde bir fabrikada çıkan yangına müdahale ediliyor.

Minareliçavuş Mahallesi Nilüfer Organize Sanayi Bölgesi'nde kimyasal yüzey kaplama yapan bir fabrikada henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Alevleri görenlerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, 112 Acil Sağlık ve polis sevk edildi.

Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sürüyor.

Kaynak: AA / Fatih Çapkın - Güncel
FED, faizi sabit bıraktı

FED, piyasaların merakla beklediği kararını açıkladı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Devrik İran Şahı'nın sürgündeki oğlu Rıza Pehlevi, İsrail basınına konuştu

İran'ın devrik liderinin oğlu, düşmana konuştu! Çağrısı skandal
Sanırsın CIA ajanı! Üzerinden çıkanlar da girdiği yer de akla zarar

Sanırsın CIA ajanı! Üzerinden çıkanlar da girdiği yer de akla zarar
Rayan Cherki: Galatasaray çok iyi bir takım

Öve öve bitiremedi: G.Saray çok iyi, yendiğimiz için gururluyuz
O kentimizde kar kalınlığı trafik tabelasının yüksekliğine ulaştı

Kar kalınlığı korkunç boyutta! Trafik tabelasına kadar ulaştı
Devrik İran Şahı'nın sürgündeki oğlu Rıza Pehlevi, İsrail basınına konuştu

İran'ın devrik liderinin oğlu, düşmana konuştu! Çağrısı skandal
Meloni, felaketi yaşayan bölgeyi havadan inceledi

Avrupa'da dünyanın sonu dedirten görüntüler
Aksaray'a hızlı tren müjdesi! Dört kente birden bağlanacak

Bir ilimize daha hızlı tren müjdesi! Dört kente birden bağlanacak