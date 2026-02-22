Haberler

Bursa'da kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 hükümlü yakalandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bursa'da, çeşitli suçlardan aranma kaydı bulunan ve kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 hükümlü, emniyet güçleri tarafından yakalandı ve cezaevine teslim edildi.

Bursa'da kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 hükümlü yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Osmangazi İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmalar kapsamında, haklarında çok sayıda suçtan aranma kaydı ve kesinleşmiş hapis cezaları bulunan G.C. ve M.E.K, gözaltına alındı.

Emniyete götürülen 2 hükümlü, buradaki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Kaynak: AA / Mustafa Yılmaz
Dünyayı tedirgin eden hareketlilik! İlk işgal komşu ülkeye

Dünyayı tedirgin eden hareketlilik! İlk işgal komşu ülkeye
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kendi kullandığı aracın altında kaldı: Türk sineması gibi

Film değil gerçek! Şoför koltuğunda oturduğu aracın altında kaldı
Bu köyde ramazan boyunca kimse evinde iftar yapmıyor

Bu köyde Ramazan boyunca kimse evinde iftar yapmıyor
Tarih netleşti! Araç sahiplerine anahtar bıraktıracak zam geliyor

Tarih netleşti! Araç sahiplerine anahtar bıraktıracak zam geliyor
Mafya liderinin oğlunu kaçırıp 10 milyon dolar istediler

Mafya liderinin oğlunu kaçırıp bu videoyu yayınladılar
Kendi kullandığı aracın altında kaldı: Türk sineması gibi

Film değil gerçek! Şoför koltuğunda oturduğu aracın altında kaldı
'Mavi poşet' detayı vahşeti aydınlattı

"Mavi poşet" detayı vahşeti aydınlattı
Geçmeyen öksürük 35 binde bir görülen hastalık çıktı, 4 ameliyat geçirdi

Geçmeyen öksürük 35 binde bir görülen hastalık çıktı