Bursa'da kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 hükümlü yakalandı
Bursa'da, çeşitli suçlardan aranma kaydı bulunan ve kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 hükümlü, emniyet güçleri tarafından yakalandı ve cezaevine teslim edildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Osmangazi İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmalar kapsamında, haklarında çok sayıda suçtan aranma kaydı ve kesinleşmiş hapis cezaları bulunan G.C. ve M.E.K, gözaltına alındı.
Emniyete götürülen 2 hükümlü, buradaki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
Kaynak: AA / Mustafa Yılmaz