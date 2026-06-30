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Kaza yapan sürücüye yardıma giderken elektrik akımına kapılıp, öldü

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Bursa'nın Mudanya ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin elektrik direğine çarpması sonucu kopan yüksek gerilim hattına temas eden Furkan Alan, yardım etmek isterken akıma kapılarak hayatını kaybetti. Kazada yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı.

BURSA'nın Mudanya ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobilin çarptığı elektrik direği devrilirken kopan yüksek gerilim hattı yola düştü. Kazayı görüp yardım etmek için aracından inen ve 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayan Furkan Alan (27), yerdeki gerilim hattına temas edince akıma kapılarak hayatını kaybetti. Kazada yaralanan sürücü ise hastaneye kaldırıldı.

Kaza, Mudanya ilçesi Çepni Mahallesi Düzbağlar mevkisinde meydana geldi. Onur Uslu (29) yönetimindeki 16 AJF 701 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak, elektrik direğine çarptı. Çarpışmanın şiddetiyle direk devrilirken, mahalleyle birlikte bölgeye enerji sağlayan yüksek gerilim hattı da koparak yola düştü.

YARDIM ETMEK İSTERKEN AKIMA KAPILDI

O sırada 16 BYU 207 plakalı otomobiliyle yoldan geçen Furkan Alan, kazayı görüp yardım etmek amacıyla aracını yol kenarına park etti. Kazazedeye destek olmak için olay yerine yürüyen ve cep telefonuyla 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayan Alan, yerde olan ve fark edemediği yüksek gerilim hattındaki elektrik akımına kapıldı.

OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, akıma kapılan Furkan Alan'ın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Kazada yaralanan otomobil sürücüsü Onur Uslu ise olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Mudanya Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Furkan Alan'ın cenazesi, jandarma ekiplerinin ve savcılığın olay yerindeki incelemelerinin ardından otopsi işlemleri için Mudanya Devlet Hastanesi morguna götürüldü. Jandarma, olayla ilgili inceleme başlattı.

Haber-Kamera: Özgül ATABEY/MUDANYA(Bursa),

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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