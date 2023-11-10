Bursa'da Kaza Sonucu Ölenin Kimliği Belirlendi

Bursa'da meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden kişinin Suriye uyruklu Sera El Cesim olduğu belirlendi. Kazada yaralanan ablası ise tedavi altına alındı. Kazaya sebep olan otomobil sürücüsü ise tutuklandı.

ÖLENİN KİMLİĞİ BELİRLENDİ

Bursa'da, aşırı hız nedeniyle sürücüsünün kontrolünden çıkarak yol kenarındaki ağaca, ardından da metro duvarına çarpıp takla atan otomobilden yola fırlayarak hayatını kaybeden kişinin Suriye uyruklu Sera El Cesim (13), olduğu öğrenildi. Yaralanan Sühe El Cesim'in ise ölen Sera El Cesim'in ablası olduğu ve kaldırıldığı hastanede tedavisinin sürdüğü belirtildi.

OTOMOBİL SÜRÜCÜSÜ TUTUKLANDI

Öte yandan otomobil sürücüsü Eyüp Çıdacı'nın, 'hırsızlık' ve 'ruhsatsız silah taşımak' suçlarından aranması olduğu öğrenildi. Çıdacı, emniyetteki sorgusunun ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, polis ekiplerinin, sağlık ekiplerine saldırarak olay yerinden kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışmaları devam ediyor.

Mehmet İNAN/ BURSA,