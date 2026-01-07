Hafif Ticari Araç Motosiklete Çarptı, Sürücü Yardım Etmek Yerine Aracını Kontrol Etti

BURSA'da hafif ticari aracıyla motosiklete çarpan sürücü, kazadan yaralı kurtulan kadına yardım etmek yerine aracını kontrol etti. O anlar, araç kamerasına yansıdı.

Kaza, 29 Aralık'ta saat 08.00 sıralarında Nilüfer ilçesi Geçit Mahallesi Mudanya Yolu'nda meydana geldi. Sinyal vermeden şerit değiştiren sürücünün kullandığı 16 BMZ 614 plakalı hafif ticari araç, sol şeritte ilerleyen motosiklete çarptı. Savrulup metro hattı duvarına çarpan motosikletten düşen kadın sürücü, aracın arka tekerinin altında kalmaktan son anda kurtuldu. Kazanın ardından araçtan inen sürücü, yaralı motosikletliye yardım etmek yerine aracını kontrol etti. O anlar, başka bir otomobilin araç kamerasına yansıdı.