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Bursa'da kayıp kişinin cesedi gölete düşen araçta bulundu

AA - H. Çetin Güler - Güncel
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Bursa'da kayıp kişinin cesedi gölete düşen araçta bulundu

Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde 2 gündür kayıp olarak aranan kişinin cesedi gölete düşen cipte bulundu.

BURSA (AA) - Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde 2 gündür kayıp olarak aranan kişinin cesedi gölete düşen cipte bulundu.

Evinden perşembe günü 16 GG 378 plakalı cipiyle ayrıldıktan sonra haber alınamayan Alaettin Esmer'in (67) yakınları durumu yetkililere bildirdi.

Bunun üzerine polis ve jandarma ekipleri çalışma başlattı. Ekipler, Esmer'in aracının en son Behram Göleti yakınlarında görüldüğünü tespit etti.

Mudanya ilçesinden gelen sahil güvenlik ekibinin dalgıçları, gölette Esmer'in cesedi ve araca ulaştı.

Cip, göletten vinç yardımıyla çıkarıldı.

Ceset, olay yerindeki incelemelerin ardından Mustafakemalpaşa Devlet Hastanesi morguna gönderildi.

AA / H. Çetin Güler - Güncel

Mustafakemalpaşa, Bursa, Güncel, Haberler

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