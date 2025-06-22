Bursa'da Kaybolan İki Kuzen İçin Arama Çalışmaları Başlatıldı

Bursa'da Kaybolan İki Kuzen İçin Arama Çalışmaları Başlatıldı
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Orhangazi ilçesinde piknik yaparken kaybolan 9 yaşındaki B.Y. ve 8 yaşındaki Y.Ç.'nin bulunması için sağlık, AFAD, jandarma ve polis ekipleri bölgedeki çalışmalara devam ediyor.

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde kaybolan iki kuzenin bulunması için ekiplerce çalışma başlatıldı.

Aileleriyle beraber İznik Gölü Orhangazi Sahili'ne piknik yapmaya giden B.Y. (9) ve Y.Ç. (8) bir süre sonra gözden kayboldu.

Çocukların terliklerinin sahilde bulunması üzerine aile, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye sağlık, AFAD, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.

Ekipler, kuzenlerin bulunması için çevredeki çamlık alanda ve gölde çalışmalarını sürdürüyor.

Kaynak: AA / Musa Öztürk - Güncel
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