Bursa'da kaybolan çocuğu arama çalışmaları 5'inci gününde sürüyor

Bursa'da kaybolan çocuğu arama çalışmaları 5'inci gününde sürüyor
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Bursa'nın Orhaneli ilçesinde kaybolan çocuğu arama çalışmaları 5'inci gününde 103 kişilik ekiple devam ediyor.

Bursa'nın Orhaneli ilçesinde kaybolan çocuğu arama çalışmaları 5'inci gününde 103 kişilik ekiple devam ediyor.

İlçeye bağlı Altıntaş Mahallesi'nde perşembe gününden beri ulaşılamayan Burak Koçak'ı (13) arama çalışmaları sürüyor.

Çalışmalar, AFAD, JAK, jandarma, deniz polisi dalgıç ekibi, HAYRAT, BUSKİ, Bursa Büyükşehir Belediyesi Afet İşleri, Yıldırım Belediyesi Arama Kurtarma Ekibi (AKE), UMKE, ANDA ve İHH'dan oluşan 103 kişilik ekip tarafından yürütülüyor.

Dere yatakları, ıslak alanlar, ormanlık ve dağlık alanlarda yürütülen arama çalışmalarına 5 dron, 4 arama köpeği ve 23 araç da destek veriyor.

Burak Koçak'ın son görüldüğü bölgedeki güvenlik kamerası görüntülerini de inceleyen ekipler, çalışmalarını bu doğrultuda yürütüyor.

Kaynak: AA / Semih Şahin - Güncel
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