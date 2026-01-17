Bursa'da 2 cinayet hükümlüsü yakalandı
Bursa'da kasten öldürme suçundan aranmakta olan iki firari hükümlü, emniyet ekipleri tarafından yakalandı. D.Y. 36 yıl 10 ay 22 gün, H.A. ise 15 yıl 1 ay 20 gün hapis cezasına çarptırıldı.
Bursa'da "kasten öldürme" suçundan haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 firari hükümlü yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan uygulamalarda D.Y'nin "kasten öldürme" suçundan 36 yıl 10 ay 22 gün, H.A'nın da aynı suçtan 15 yıl 1 ay 20 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu tespit edildi.
Yakalanan hükümlüler, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.
Kaynak: AA / Semih Şahin - Güncel