Bursa'da Karaman Balkanspor iftarda buluştu

Bursa'da geçen yıl kurulan Karaman Balkanspor Kulübü, sporcular ve ailelerine iftar verdi.

Nilüfer ilçesi Karaman Mahallesi'nde kurulan mavi-siyahlı kulübün lokali ve yanındaki alanda düzenlenen iftar, Kulüp Başkanı İbrahim Altın, yönetim kurulu başkan yardımcıları Mustafa Kıv, Oktay Taç, Mahmut Kıraç, Halil Uçan ve Adem Kurt ev sahipliğinde gerçekleşti.

Programa, İYİ Parti Bursa İl Başkanı İsmail Kaya, Karaman Mahalle Muhtarı Hatice Avcı, Eski Karaman Mahallesi Kadın Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği Başkanı Meryem Şen, antrenörler Batuhan Sevgen ve Furkan Kasapoğlu, yönetim kurulu, futbolcular ile aileleri katıldı.

Başkan İbrahim Altın, katılımcılara birlik ve beraberliğe verdikleri desteklerden dolayı teşekkür etti.