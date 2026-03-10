Haberler

Bursa'da Karaman Balkanspor iftarda buluştu

Bursa'da Karaman Balkanspor iftarda buluştu
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bursa'da geçen yıl kurulan Karaman Balkanspor Kulübü, sporcular ve ailelerine iftar verdi.

Bursa'da geçen yıl kurulan Karaman Balkanspor Kulübü, sporcular ve ailelerine iftar verdi.

Nilüfer ilçesi Karaman Mahallesi'nde kurulan mavi-siyahlı kulübün lokali ve yanındaki alanda düzenlenen iftar, Kulüp Başkanı İbrahim Altın, yönetim kurulu başkan yardımcıları Mustafa Kıv, Oktay Taç, Mahmut Kıraç, Halil Uçan ve Adem Kurt ev sahipliğinde gerçekleşti.

Programa, İYİ Parti Bursa İl Başkanı İsmail Kaya, Karaman Mahalle Muhtarı Hatice Avcı, Eski Karaman Mahallesi Kadın Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği Başkanı Meryem Şen, antrenörler Batuhan Sevgen ve Furkan Kasapoğlu, yönetim kurulu, futbolcular ile aileleri katıldı.

Başkan İbrahim Altın, katılımcılara birlik ve beraberliğe verdikleri desteklerden dolayı teşekkür etti.

Kaynak: AA / Fatih Çapkın
MSB: Malatya'ya Patriot hava savunma sistemi konuşlandırıldı

İran'ın 2. füzesi sonrası NATO'dan Türkiye'ye jet askeri destek
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Galatasaray'ın yıldızından Liverpool maçı öncesi şoke eden hareket

Galatasaray'ın yıldızından Liverpool maçı öncesi şoke eden hareket
Katibe adliye odasında aşk şantajı! Birlikte oldukları anları gizlice kaydedip...

Katibe adliyede aşk şantajı! Birlikte oldukları anları kaydedip...
Galatasaray bu akşam para basacak! Yok böyle gelir

Galatasaray bu akşam para basacak! Yok böyle gelir
Netanyahu'nun önüne sunuldu! İsrail'in asıl korktuğu şey İran değilmiş

Netanyahu'nun önüne sunuldu! İsrail'in asıl korktuğu şey İran değilmiş
Galatasaray'ın yıldızından Liverpool maçı öncesi şoke eden hareket

Galatasaray'ın yıldızından Liverpool maçı öncesi şoke eden hareket
İran: İsrail ve ABD büyükelçilerini sınır dışı eden ülkeler Hürmüz Boğazı'ndan geçebilir

İran, Hürmüz Boğazı'nı tek bir şartla açtı: Bunu yapan geçebilir
Fransa Cumhurbaşkanı Macron: Kıbrıs'a saldırı Avrupa'ya yapılmış sayılır

"O ülkeye yapılacak saldırıyı, tüm Avrupa'ya sayarız"