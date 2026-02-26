Haberler

Bursa'da yoğun kar yağışı; araçlar yolda kaldı

Bursa'da sabah saatlerinde başlayan yoğun kar yağışı, ulaşımda aksamalara yol açtı. Sürücüler, yokuşları çıkmakta zorlanarak araçlarını bırakıp yürümek zorunda kaldı.

BURSA'da sabah saatlerinden itibaren etkili olan kar yağışı, hayatı olumsuz etkiledi. Kardan kapanan yollarda araçları ile ilerlemeye çalışan sürücüler, zor anlar yaşadı.

Sabah saatlerinde başlayan kar yağışı, kısa sürede kenti beyaza bürüdü. Yoğun yağış nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşanırken, kar yağışına hazırlıksız yakalanan sürücüler trafikte zor anlar yaşadı. Yüksek kesimlerdeki mahallelerde yokuşu çıkamayan sürücüler, araçlarını yol kenarına park edip, yaya olarak devam etti. Gün boyunca aralıklarla sürecek olan kar yağışının akşam saatlerinde etkisini yitirmesi beklenirken, kentte hava sıcaklığı en yüksek 6, en düşük 2 derece olarak kaydedildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
