Bursa'da yoğun kar yağışı; araçlar yolda kaldı

Güncelleme:
Bursa'da sabah saatlerinde başlayan yoğun kar yağışı, ulaşıma engeller getirirken sürücüler zor anlar yaşadı. Yüksek kesimlerdeki mahallelerde yokuşları çıkamayan araçlar yolda kaldı.

BURSA'da sabah saatlerinden itibaren etkili olan kar yağışı, hayatı olumsuz etkiledi. Kardan kapanan yollarda araçları ile ilerlemeye çalışan sürücüler, zor anlar yaşadı.

Sabah saatlerinde başlayan kar yağışı, kısa sürede kenti beyaza bürüdü. Yoğun yağış nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşanırken, kar yağışına hazırlıksız yakalanan sürücüler trafikte zor anlar yaşadı. Yüksek kesimlerdeki mahallelerde yokuşu çıkamayan sürücüler, araçlarını yol kenarına park edip, yaya olarak devam etti. Gün boyunca aralıklarla sürecek olan kar yağışının akşam saatlerinde etkisini yitirmesi beklenirken, kentte hava sıcaklığı en yüksek 6, en düşük 2 derece olarak kaydedildi.

-Haber-Kamera: Yiğithan HÜYÜK/BURSA,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
