Bursa'da Kamyon Otomobile Çarptı: 1 Ölü, 2 Yaralı

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde kamyonun otomobile çarpması sonucu aynı aileden 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

C.A. yönetimindeki 34 MGE 511 plakalı kamyon, Demirtaş Çevre Yolu'nda aynı yönde seyreden Altınoluk Dergisi imtiyaz sahibi Abdullah Sert idaresindeki 34 AS 1240 plakalı otomobile arkadan çarptı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada araçta sıkışan Zehra Sert, itfaiye ekiplerince bulunduğu yerden çıkarıldı.

Sağlık ekiplerince olay yerinde ilk müdahalesi yapılan Abdullah Sert, eşi Zehra Sert ve kızları Fatma Sert, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Yaralılardan Zehra Sert tüm müdahaleye rağmen kurtarılamazken, diğer yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Bu arada ölen kadının, yarın ikindi namazını müteakip Küçükçamlıca Çilehane Camisi'nde kılınacak cenaze namazı sonrası Sahrayıcedit Mezarlığı'na defnedileceği öğrenildi.

Kaynak: AA