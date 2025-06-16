Bursa'da Kamyonla Çarpışan Otomobilin Sürücüsü Hayatını Kaybetti

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bursa'nın Karacabey ilçesinde bir kamyon ile çarpışan otomobilin sürücüsü Batuhan Kaya, hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kamyon sürücüsü gözaltına alındı.

KURTARILAMADI

Bursa'nın Karacabey ilçesinde kamyon ile çarpışan otomobilin sürücüsü Batuhan Kaya (27), yaralı olarak kaldırıldığı Karacabey Devlet Hastanesi'nde doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Kamyon sürücüsü Adil K. gözaltına alındı.

Yasin KESKİN/KARACABEY (Bursa),

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Yemen'den, İsrail'e balistik füze saldırısı

İran'dan sonra bir ülke daha İsrail'i balistik füzelerle vurdu
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İran'dan İsrail'e 370 füze! Demir Kubbe'yi bu yöntemle delmişler

İran'dan İsrail'e 370 füze! Demir Kubbe'yi bakın nasıl delmişler
Polis ile iş insanı trafikte yumruk yumruğa kavga etti

Polis ile iş insanı birbirlerini defalarca yumrukladı
Jose Mourinho'dan eski yıldızına telefon: Fenerbahçe'ye gel

Mourinho'dan eski yıldızına telefon: Fenerbahçe'ye gel tarih yazalım
İsrail 4 gündür vuruyor ama Fordo hala ayakta

İsrail 4 gündür vuruyor ama Fordo hala ayakta
İntihar eden polis memurunun evinden çıkan cesetle ilgili kan donduran ayrıntılar

İntihar eden polisin evindeki cesetle ilgili kan donduran ayrıntılar
Çuval çuval para verecekler! Al Hilal'den Osimhen'e yeni teklif

Osimhen'e eşi benzeri görülmemiş bir teklif yapılacak
Akaryakıta okkalı bir zam daha! Tabela 5 günde 3. kez değişiyor

Akaryakıta okkalı bir zam daha! Tabela 5 günde 3. kez değişiyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.