Bursa'da Kamyonla Çarpışan Otomobilin Sürücüsü Hayatını Kaybetti
Bursa'nın Karacabey ilçesinde bir kamyon ile çarpışan otomobilin sürücüsü Batuhan Kaya, hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kamyon sürücüsü gözaltına alındı.
KURTARILAMADI
Bursa'nın Karacabey ilçesinde kamyon ile çarpışan otomobilin sürücüsü Batuhan Kaya (27), yaralı olarak kaldırıldığı Karacabey Devlet Hastanesi'nde doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Kamyon sürücüsü Adil K. gözaltına alındı.
Yasin KESKİN/KARACABEY (Bursa),
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel