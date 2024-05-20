Bursa'da Kamyonetin Ağaca Çarpması Sonucu Sürücü Yaralandı
Bursa'da meydana gelen kazada kamyonetin ağaca çarpması sonucu sürücü yaralandı. Kazayı fark edenlerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü, Orhangazi Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.
Bursa'da kamyonetin ağaca çarpması sonucu meydana gelene kazada sürücü yaralandı.
Yusuf Demirci (42) idaresindeki 37 ABF 214 plakalı kamyonet, Orhangazi-İznik kara yolu Üreğilaltı mevkisinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki ağaca çarparak durdu.
Kazayı fark ederlerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı üzerine olay yerine, jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
İtfaiye tarafından araçtan çıkarılan yaralı sürücüsü, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından ambulansla kaldırıldığı Orhangazi Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.
Ağaç dalları arasında sıkışan kamyonet ise itfaiye ekiplerinin işlemleri sonucu bulunduğu yerden kurtarıldı.