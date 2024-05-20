Üye Girişi
Haberler

Bursa'da Kamyonetin Ağaca Çarpması Sonucu Sürücü Yaralandı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bursa'da meydana gelen kazada kamyonetin ağaca çarpması sonucu sürücü yaralandı. Kazayı fark edenlerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü, Orhangazi Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

Bursa'da kamyonetin ağaca çarpması sonucu meydana gelene kazada sürücü yaralandı.

Yusuf Demirci (42) idaresindeki 37 ABF 214 plakalı kamyonet, Orhangazi-İznik kara yolu Üreğilaltı mevkisinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki ağaca çarparak durdu.

Kazayı fark ederlerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı üzerine olay yerine, jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiye tarafından araçtan çıkarılan yaralı sürücüsü, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından ambulansla kaldırıldığı Orhangazi Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

Ağaç dalları arasında sıkışan kamyonet ise itfaiye ekiplerinin işlemleri sonucu bulunduğu yerden kurtarıldı.

Kaynak: AA / Güncel

Orhangazi Jandarma İtfaiye Bursa Bursa Acil Durum Trafik Kazaları Yaşam Güncel Haberler

Cumhurbaşkanı Reisi'nin ölümünde suikast iddiası! Drone enkazın çevresinde birini görüntüledi

Cumhurbaşkanı Reisi'nin ölümünde suikast iddiası! Drone enkazın çevresinde birini görüntüledi

 İran Cumhurbaşkanı Reisi ve Dışişleri Bakanı helikopter kazasında hayatını kaybetti

İran Cumhurbaşkanı Reisi ve Dışişleri Bakanı helikopter kazasında hayatını kaybetti

 İran Cumhurbaşkanı Reisi'nin ölmeden önce çekilen son fotoğrafı ortaya çıktı

İran Cumhurbaşkanı Reisi'nin ölmeden önce çekilen son fotoğrafı ortaya çıktı

 Kaza sonrası Cumhurbaşkanı Reisi ve İranlı yetkililerin naaşlarını böyle taşıdılar

Kaza sonrası Cumhurbaşkanı Reisi ve İranlı yetkililerin naaşlarını böyle taşıdılar
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title