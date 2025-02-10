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Bursa'da Kamyonet Dereye Düştü, Sürücü Hastaneye Kaldırıldı

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Bursa'nın Yıldırım ilçesinde M.E. idaresindeki kamyonet, direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu dereye düştü. Sürücü, çevredekilerin ihbarı ile hastaneye kaldırıldı ve hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde, kamyonetin dereye düşmesi sonucu yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı.

Millet Mahallesi Yunus Emre Bulvarı'nda giden M.E. idaresindeki 16 LAH 60 plakalı kamyonet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kavşakta Gökdere'ye düştü.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerince araçtan çıkarılan sürücü, sağlık ekiplerince Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Sürücünün hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Kamyonet de çekici yardımıyla dere yatağından çıkarıldı.

Kaynak: AA / Cem Şan - Güncel
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