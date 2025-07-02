Bursa'da Kamyona Arkadan Çarpan Hafif Ticari Araç Sürücüsü Yaralandı

Bursa'da Kamyona Arkadan Çarpan Hafif Ticari Araç Sürücüsü Yaralandı
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Bursa'nın Kestel ilçesinde hafif ticari aracın kamyona arkadan çarpması sonucu sürücü yaralandı. Aykut G. (31) hastaneye kaldırıldı.

Bursa'nın Kestel ilçesinde kamyona arkadan çarpan hafif ticari aracın sürücüsü yaralandı.

Aykut G. (31) idaresindeki 16 KNZ 43 plakalı hafif ticari araç, Bursa-Ankara kara yolu üzeri Kazancı Kavşağı yakınlarında sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen 01 KAC 03 plakalı kamyona arkadan çarptı.

Kazada yaralanan Aykut G, olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: AA / Harun Şekerli - Güncel
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