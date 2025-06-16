Bursa'da Kamyon-Otomobil Çarpıştı: 1 Kişi Ağır Yaralandı
Bursa'nın Karacabey ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, bir kamyon ile otomobil çarpıştı. Kazada otomobilde bulunan B.K. ağır yaralanarak hastaneye kaldırıldı.
Bursa'nın Karacabey ilçesinde kamyon ile otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi ağır yaralandı.
A.K. (47) idaresindeki 16 HCY 12 plakalı kamyon, Karacabey-Bayramdere kara yolunda karşı yönden gelen B.K, yönetimindeki 16 BKP 968 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada, sürücülerden B.K, araç içinde sıkıştı.
İtfaiye ekiplerince bulunduğu yerden çıkarılan B.K, 112 Acil Servis ekiplerince hastaneye kaldırıldı.
Yaralının sağlık durumunun ciddi olduğu öğrenildi.
Kaynak: AA / Ayhan Fidan - Güncel