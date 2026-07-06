Haberler

Bursa'da zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı

Bursa'da zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bursa'nın Kestel ilçesinde bir kamyonun önce başka bir kamyona, ardından bir otomobile çarpması sonucu 3 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılırken yol bir süre trafiğe kapandı.

Bursa'nın Kestel ilçesinde kamyonun 2 araca çarpması sonucu 3 kişi yaralandı.

Sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen 03 YK 500 plakalı kamyon, Ankara Yolu Caddesi'nde 34 BMZ 630 plakalı kamyona çarptı.

Çarpışmanın etkisiyle kupası yerinden fırlayan 03 YK 500 plakalı kamyon savrularak 16 F 8926 plakalı otomobile vurdu.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada, ilk belirlemelere göre yaralanan 3 kişi, olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Bir süre araç trafiğine kapatılan yol, çalışmaların tamamlanmasının ardından normale döndü.

Kaynak: AA / Burcu İnanır Karagöz
Trump, Anıtkabir'i ziyaret edecek mi? Programı netleşti

Trump'ın Ankara programı belli oldu! Anıtkabir kararı değişti
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ankara kulisleri bu iddiayla çalkalanıyor: Bir büyükşehir belediyesi AK Parti'ye geçecek

Bir büyükşehir belediyesi AK Parti'ye geçiyor, ikincisi de yolda

Roma kralının değil doğudaki bir aşiret ağasının malikanesi! Maliyeti dudak uçuklattı

Roma kralının değil doğudaki bir aşiret ağasının malikanesi
Çin'in Pasifik'teki füze testi 3 ülkeyi alarma geçirdi! Tepkiler peş peşe geldi

Pasifik'te sular ısındı! Çin'den dünyayı alarma geçiren adım
Kredi kartı kullanan milyonlara kötü haber! Ücretler cep yakacak

Kredi kartı kullananlar aman dikkat! Bu adımı atlayanlar yandı
Trump için Ankara'da görülmemiş önlem! Kalacağı otel tamamen kapatıldı

Trump 1000 kişiyle geliyor! Ankara'da benzeri görülmemiş önlem
MSÜ Bando Okulu'nun ilk kadın öğrencilerinden ilham veren çağrı

1831'den beri bir ilk! MSÜ'de tarihi dönem
Trump'ın hamlesi Dünya Kupası'na damga vurdu! Tepkiler peş peşe geldi

Dünya Kupası'nda deprem! Trump'ın telefonu tüm dengeleri alt üst etti