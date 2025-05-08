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Bursa'da Kamusal Alanlarda İş Sağlığı ve Güvenliği Çalıştayı Başladı

Bursa'da Kamusal Alanlarda İş Sağlığı ve Güvenliği Çalıştayı Başladı
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Bursa Belediyeler Birliği tarafından düzenlenen çalıştayda, kamusal alanlarda iş sağlığı ve güvenliği konuları ele alınıyor. Çalıştay, Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz'ın ev sahipliğinde Merinos Atatürk Kongre Kültür Merkezi'nde gerçekleştiriliyor.

Bursa Belediyeler Birliğince düzenlenen "Kamusal Alanlarda İş Sağlığı ve İş Güvenliği Çalıştayı" başladı.

Yıldırım Belediyesi'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, Bursa Belediyeler Birliği ve Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz'ın ev sahipliğinde düzenlenen çalıştay, Merinos Atatürk Kongre Kültür Merkezi'nde gerçekleştiriliyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Oktay Yılmaz, kamusal alanlardaki çalışan sağlığı ve iş güvenliği alanındaki gelişmelerin halka daha nitelikli, hızlı hizmet olarak geri döneceğini aktardı.

Güvenli bir şehrin yalnızca sağlam yapılarla değil, insana öncelik veren bir yönetim anlayışıyla kurulduğunu bildiren Yılmaz, şunları kaydetti:

"İş sağlığı ve güvenliği, yalnızca sahada değil, zihniyette de inşa edilmesi gereken bir koruma alanıdır. Bu nedenle, iş sağlığı ve güvenliğine sadece yasal bir zorunluluk veya bireysel bir sorumluluk olarak değil, aynı zamanda toplumsal bir görev olarak bakılmalıdır. Bu çalıştayın temel hedefi bu farkındalığın artmasına katkı sağlamaktır."

Çalıştayda, Kamusal Alanlarda Risk Yönetimi ve Güvenlik Standartları, İSG Eğitim ve Farkındalık Programları, Kamusal Alanlarda İş Kazaları ve Hukuki Süreçler, Altyapı Çalışmaları ve Güvenlik Yönetimi, Yüklenici/Hizmet Veren Kuruluşlar Çalışan Güvenliği ve İSG Yönetimi, İSG Teknolojileri ve Dijital Çözümler, Psikososyal Riskler, Meslek Hastalıkları ve Çalışan Sağlığı, Yangın Acil Durum Yönetimi ve Yangın Planlaması ile Çevresel Riskler ve Sürdürülebilir İSG Politikaları konuları tartışılacak.

Uludağ Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ferudun Yılmaz, Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir, birliğe üye belediye başkanları, kamu kurumları ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, uzmanlar ve davetlilerin katıldığı çalıştay yarın sona erecek.

Kaynak: AA / Burcu İnanır - Güncel
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