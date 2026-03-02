Kalp hastası 7 yaşındaki Gökçe kurtarılamadı
Sömestir tatilinde geçirdiği ameliyat sonrası hayatını kaybeden doğuştan kalp hastası ilkokul öğrencisi Gökçe Şentürk, kılınan cenaze namazının ardından Hasköy Kent Mezarlığı'nda defnedildi.
TOPRAĞA VERİLDİ
Bursa'da sömestir tatilinde ameliyat olduktan sonra rahatsızlanarak hayatını kaybeden doğuştan kalp hastası ilkokul öğrencisi Gökçe Şentürk, Mihraplı Camisi'nde ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Hasköy Kent Mezarlığı'nda toprağa verildi.
Yiğithan HÜYÜK/BURSA,
Kaynak: Demirören Haber Ajansı