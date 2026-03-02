Haberler

Kalp hastası 7 yaşındaki Gökçe kurtarılamadı

Kalp hastası 7 yaşındaki Gökçe kurtarılamadı
Güncelleme:
Sömestir tatilinde geçirdiği ameliyat sonrası hayatını kaybeden doğuştan kalp hastası ilkokul öğrencisi Gökçe Şentürk, kılınan cenaze namazının ardından Hasköy Kent Mezarlığı'nda defnedildi.

TOPRAĞA VERİLDİ

Bursa'da sömestir tatilinde ameliyat olduktan sonra rahatsızlanarak hayatını kaybeden doğuştan kalp hastası ilkokul öğrencisi Gökçe Şentürk, Mihraplı Camisi'nde ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Hasköy Kent Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Yiğithan HÜYÜK/BURSA,

