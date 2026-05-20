Bursa'da hafif ticari aracın kaldırımdaki anne ile çocuğuna çarpma anı kamerada

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde kaldırımda bekleyen anne Vildan D. ve oğlu Efe D'ye, direksiyon hakimiyetini kaybeden hafif ticari araç çarptı. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, kaza anı ve çevredekilerin yardımı güvenlik kamerasına yansıdı.

Çirşişhane Kanal Cadde üzerinde kaldırımda bekleyen anne Vildan D. ile oğlu Efe D'ye, Fatma K'nin direksiyon hakimiyetini kaybettiği hafif ticari araç çarptı.

Çarpmanın etkisiyle anne ile oğlu aracın altında kalıp sürüklendi.

İhbarla olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırılan yaralıların, tedaviye alındığı öğrenildi.

Kaza anı, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Görüntülerde, kaldırımda bekleyen anne ile oğluna hafif ticari aracın çarpma anı, kazayı gören mahallelinin, kalabalık şekilde aracı el yardımıyla kaldırıp yaralıları sıkıştığı yerden kurtardığı anlar yer aldı.

Kaynak: AA / Semih Şahin
