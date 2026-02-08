Haberler

Bursa'da Kahvehanede Silahlı Saldırı: 2 Kişi Ağır Yaralandı

Bursa'da bir kahvehaneden çıkarken araçlarına binen Zekeriya Ç. ve İbrahim Ç., bir otomobilden açılan ateş sonucu ağır yaralandı. Olayın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıkarken, polis saldırganları arıyor.

BURSA'da Zekeriya Ç. ile İbrahim Ç.'nin kahvehanede çıkıp, araçlarına binerken açılan ateşte ağır yaralandıkları silahlı saldırıya ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Olay, 6 Şubat'ta saat 22.00 sıralarında Yıldırım ilçesi Yiğitler Mahallesi Türkmenbaşı Caddesi'nde meydana geldi. Kahvehaneden çıkıp araçlarına binmek isteyen Zekeriya Ç. ile İbrahim Ç.'ye, bir otomobilden peş peşe ateş açıldı. Kurşunların hedefi olan Zekeriya Ç. ile İbrahim Ç. yere yığılırken, saldırganlar araçla bölgeden uzaklaştı. İhbarla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. İki yaralının durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Bu arada olaya ait güvenlik kamerası görüntüleri çıktı. Diğer yandan polis, olay yerinde 10 adet boş kovan bulurken, kaçan şüpheliler aranıyor.

Soruşturma sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Yorumlar (1)

Haber YorumlarıMehmet Aydın:

Muhteşem Türkiye yüzyılı sergisini izliyoruz

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

