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Kafede tartıştığı kişiyi tabancayla bacağından vurup, kaçtı

Kafede tartıştığı kişiyi tabancayla bacağından vurup, kaçtı
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Bursa'nın Yıldırım ilçesinde bir kafede başlayan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Nurullah B., bacağından vurularak yaralandı. Polis kaçan şüpheliyi arıyor.

BURSA'nın Yıldırım ilçesindeki bir kafede başlayan tartışmanın kısa sürede silahlı kavgaya dönüştüğü olayda Nurullah B., bacağından yaralandı. Polis ekipleri, kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Olay, saat 04.00 sıralarında 75'inci Yıl Mahallesi Fincan Sokak'taki bir kafede meydana geldi. Nurullah B. ile kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Kafede başlayan tartışma, tarafların dışarı çıkmasıyla kısa sürede büyüyerek silahlı kavgaya dönüştü. Şüphelinin yanındaki tabancayla açtığı ateş sonucu Nurullah B. bacağından yaralandı. Olayın ardından şüpheli kaçarken, ihbar üzerine adrese polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralı Nurullah B., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis ekiplerinin, kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışmaları sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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