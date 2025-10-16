Haberler

Bursa'da Kafe Müdürü Silahlı Saldırıya Uğradı

Bursa'da bir alışveriş merkezinin otoparkında, kafe müdürü Erdem Çetin, otomobilini park ederken tabancayla vurularak ağır yaralandı. Olayla ilgisi bulunan B.G. yakalanarak gözaltına alındı.

BURSA'da bir AVM'de kafenin işletme müdürü olarak çalışan Erdem Çetin'i (29), otomobilini park ederken tabancayla vurup ağır yaralayan B.G. yakalandı.

Olay, dün saat 16.00 sıralarında merkez Nilüfer ilçesindeki bir alışveriş merkezinin otoparkında meydana geldi. Alışveriş merkezinde bir kafede işletme müdürü olarak çalışan Erdem Çetin, otomobilini otoparka park ettiği sırada aracına bir şüpheli bindi. Taraflar arasında tartışma çıktı. Bu kişi, belinden çıkardığı tabancasıyla Çetin'i vurdu. Çetin, vücudunun birçok yerine isabet eden kurşunlarla ağır yaralanırken, şüpheli ise tabancayı atıp bir başka otomobille kaçtı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından çevredeki özel hastaneye kaldırılan Erdem Çetin'in sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Yapılan çalışmada, şüphelinin B.G. olduğu belirlendi. B.G., polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. B.G.'nin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
