Bursa'da Kadına Şiddet Sonucu Ölüm

HAYATINI KAYBETTİ

Bursa'da, dini nikahla birlikte yaşadığı H.D.'ye şiddet uyguladığı gerekçesiyle, kadının oğlu E.D. tarafından bıçaklanan Erol Kutlu, tedavi gördüğü hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Kutlu'nun cenazesi, Cumhuriyet Savcısı'nın incelemesinin ardından Bursa Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.

Mehmet İNAN/ BURSA,