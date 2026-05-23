Tüf tüflü 'kurban yakalama timi' kaçan kurbanlıklara geçit vermeyecek

BURSA'da Kurban Bayramı'nda kaçan hayvanları yakalamak için özel tim kuruldu. 1 veteriner hekim ile 8 veteriner müdürlüğü personelinden oluşan 'kurban yakalama timi', kaçan kurbanlıklar ile kesim aşamasında agresifleşen hayvanları 'tüf tüf' adı verilen borulardan fırlatılacak iğnelerle sakinleştirip, sahiplerine teslim edecek.

Yıldırım Belediyesi, kaçan kurbanlıkları yakalamak için özel tim kurdu. 1 veteriner hekim ile 8 veteriner müdürlüğü personelinden oluşan 'kurban yakalama timi', kaçan kurbanlıkları, sağ salim sahiplerine teslim etmek için hazırlıklarını tamamladı. Kaçan kurbanlıklar ile kesim aşamasında agresifleşen küçük ve büyükbaşlar, 'tüf tüf' ile sakinleştirilip, sahiplerine teslim edilecek. Veteriner hekimin başında bulunduğu tim, gelen ihbara giderek 'tüf tüf' adı verilen boruların içine koyulacak sakinleştirici iğnenin dozunu ayarlayıp, üfleyerek kaçak kurbanlıkları etkisiz hale getirecek.

'UYANMALARI UZUN SÜRMÜYOR'

Tüf tüflü 'kurban yakalama timi' ile kurban sahiplerinin ibadetlerini sağlıklı bir şekilde yerine getirmelerini sağlayacaklarını söyleyen Yıldırım Belediye Veteriner Hekimi Gamze Kıvrak, "Her Kurban Bayramı'nda olduğu gibi bu Kurban Bayramı'nda da rahat ve huzurlu geçebilmesi için Veteriner işleri Müdürlüğü olarak, kurban yakalama timimizle vatandaşlara hizmet vermekteyiz. Kaçan hayvanlarımıza üflemeli enjektör vurarak oluşabilecek yaralanmaların önüne geçmekteyiz. Profesyonel ekiplerimiz uygun yerlere enjektörleri batırdıktan sonra zaten hafif bir anestezi olduğu için yaralanma kısa süreli oluyor. Uyanmaları da çok uzun sürmüyor" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı