Bursa'da kaçakçılık operasyonunda bir şüpheli yakalandı

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde düzenlenen operasyonda, kaçak tütün ve dolu makaron ele geçirildi. Bir kişi gözaltına alındı.

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde düzenlenen kaçakçılık operasyonunda tütün ve dolu makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi, bir şüpheli gözaltına alındı.

Osmangazi İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, C.A'nın kaçak tütün mamülleri bulundurduğu ve sattığını belirledi.

Teknik ve fiziki takibin ardından şüphelinin Soğanlı Mahallesi'ndeki ikametine operasyon düzenlendi.

Operasyonda 4 sigara sarma makinası, 87 bin 400 makaron ve 64 kilogram kaçak tütün ele geçirildi.

Yakalanan C.A'nın emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

Kaynak: AA / Güncel
