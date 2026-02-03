Bursa'da kaçak tütün operasyonunda 1 kişi tutuklandı

Bursa'da 8 milyon 700 bin makaron (filtreli sigara kağıdı) ve 1620 kilogram kıyılmış tütün ele geçirildi, 1 şüpheli tutuklandı.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tütün ve tütün mamulleri kaçakçılığının önlenmesine yönelik çalışma yürüttü.

Ekiplerce, Osmangazi ilçesinde bulunan bir depoda piyasaya sürülmek üzere yüksek miktarda tütün mamulü olduğu tespit edildi.

Depoya yapılan operasyonda 8 milyon 700 bin makaron ve 1620 kilogram kıyılmış tütün ele geçirildi.

Operasyonda gözaltına alınan D.D, emniyetteki işlemlerinin ardından "Kaçakçılıkla mücadele kanununa muhalefet" suçu kapsamında çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.