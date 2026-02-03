Haberler

Bursa'da kaçak tütün operasyonunda 1 kişi tutuklandı

Güncelleme:
Bursa'da gerçekleştirilen operasyonda 8 milyon 700 bin makaron ve 1620 kilogram kıyılmış tütün ele geçirildi. Olayla ilgili bir şüpheli tutuklandı.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tütün ve tütün mamulleri kaçakçılığının önlenmesine yönelik çalışma yürüttü.

Ekiplerce, Osmangazi ilçesinde bulunan bir depoda piyasaya sürülmek üzere yüksek miktarda tütün mamulü olduğu tespit edildi.

Operasyonda gözaltına alınan D.D, emniyetteki işlemlerinin ardından "Kaçakçılıkla mücadele kanununa muhalefet" suçu kapsamında çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA / Saliha Nur Köksal - Güncel
