Bursa'da Büyük Tütün Operasyonu

BURSA'da polis ekiplerinin düzenlediği operasyonlarda yüklü miktarda tütün ve tütün mamulü ele geçirildi.

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, tütün ve tütün mamulleri kaçakçılığının önlenmesine yönelik yürüttüğü çalışmalar kapsamında kent genelinde belirlenen 7 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Adreslerde yapılan aramalarda 745 bin adet bandrolsüz boş makaron, 36 bin 800 adet doldurulmuş makaron, 180 kilogram kıyılmış tütün, 2 bin 422 paket gümrük kaçağı sigara, 620 paket ısıtılmış tütün mamulü, 10 adet elektronik sigara ile 4 adet sigara sarma makinesi ele geçirildi.

Ele geçirilen kaçak ürünlere el konulurken, şüpheliler hakkında Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefet suçundan adli işlem başlatıldı.

-Haber: Semih TÜRKER-Kamera: Bursa,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı