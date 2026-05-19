Haberler

Bursa'da Büyük Tütün Operasyonu

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

BURSA'da polis ekiplerinin düzenlediği operasyonlarda yüklü miktarda tütün ve tütün mamulü ele geçirildi.

BURSA'da polis ekiplerinin düzenlediği operasyonlarda yüklü miktarda tütün ve tütün mamulü ele geçirildi.

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, tütün ve tütün mamulleri kaçakçılığının önlenmesine yönelik yürüttüğü çalışmalar kapsamında kent genelinde belirlenen 7 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Adreslerde yapılan aramalarda 745 bin adet bandrolsüz boş makaron, 36 bin 800 adet doldurulmuş makaron, 180 kilogram kıyılmış tütün, 2 bin 422 paket gümrük kaçağı sigara, 620 paket ısıtılmış tütün mamulü, 10 adet elektronik sigara ile 4 adet sigara sarma makinesi ele geçirildi.

Ele geçirilen kaçak ürünlere el konulurken, şüpheliler hakkında Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefet suçundan adli işlem başlatıldı.

-Haber: Semih TÜRKER-Kamera: Bursa,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
İran ordusu: Saldırılar tekrar başlarsa ABD'ye karşı yeni cepheler açarız

İran-ABD savaşını yeniden başlatacak "yeni cephe" tehdidi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Yok artık Kerem! Yaptığını duyanlar inanamıyor

Yok artık Kerem! Yaptığını duyanlar inanamıyor
Teğmen Demirtaş'ın göreve iadesi durduruldu

Göreve iade edilen teğmenin üniforması ikinci kez çıkarıyor
Hakan Safi büyük oynuyor! Ünlü hocayla görüştü, Fenerbahçe'ye getirecek

Ünlü hocayla görüştü, Fenerbahçe'ye getirecek
Arda Güler'e akılalmaz teklif! Bir saniye bile düşünmediler

Arda'ya akılalmaz teklif! Bir saniye bile düşünmediler
Herkes ekran başına UEFA Avrupa Ligi finali şifresiz kanalda

Herkes ekran başına! Büyük heyecan şifresiz kanalda

Tam 1 ton 200 kilo! Ekipler hemen el koydu

Tam 1 ton 200 kilo! Ekipler hemen el koydu
Mersin'de 6 kişiyi öldüren cani yakalanacağını anlayınca intihar etti

Mersin'i kana bulayan cani operasyon sırasında kafasına sıktı