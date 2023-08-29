Bursa'da Kaçak Elektronik Sigara Operasyonu
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Bursa'nın Mudanya ilçesinde düzenlenen kaçak elektronik sigara operasyonunda bir zanlı gözaltına alındı. Operasyonda 120 kaçak elektronik sigara ele geçirildi.
Bursa'nın Mudanya ilçesinde düzenlenen kaçak elektronik sigara operasyonunda bir zanlı gözaltına alındı.
Mudanya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, istihbari çalışmalar sonucu operasyon gerçekleştirdi.
Operasyonda, A.A'ya (19) ait çantada yaklaşık 100 bin lira değerinde 120 kaçak elektronik sigara ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüpheli, ifade işlemlerinin tamamlanmasının ardından serbest bırakıldı.
Kaynak: AA / Barış Yılmaz - Güncel