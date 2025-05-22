Bursa'da Kaçak Balık Avcılığına Baskın: 466 Kilo Balık Ele Geçirildi

BURSA'da jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonda kaçak avlanan 466 kilo canlı balık ele geçirildi. Balıklar göle salınırken, kaçak avcılık yapan 4 kişiye 67 bin lira ceza uygulandı.

Bursa İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Nilüfer Jandarma Asayiş Bot Komutanlığı ekipleri, Uluabat Gölü'nde devriye sırasında 4 kişinin kaçak balık avcılığı yaptığını belirledi. Yapılan baskında 2 serpme ağ, 216 pinter, 5 kilo canlı kerevit, 461 kilosu canlı sazan olmak üzere 466 kilo balığa el konuldu. Balıklar göle bırakılırken, şüphelilere Su Ürünleri Kanunu'na muhalefetten toplam 67 bin 210 lira idari para cezası uygulandı.