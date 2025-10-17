Bursa'da İzinsiz Kazı Yapan 9 Kişi Suçüstü Yakalandı
Bursa'nın Kestel ilçesindeki ormanlık alanda izinsiz kazı yapan 9 kişi, jandarma ekipleri tarafından suçüstü yakalandı. Operasyonda 6 fünye takılı el yapımı patlayıcı madde, ruhsatsız silah ve çeşitli kazı malzemeleri ele geçirildi.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kayacık Mahallesi'ndeki ormanlık alanda izinsiz kazı yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçti.
Belirlenen bölgeye operasyon düzenleyen ekipler, 9 şüpheliyi suçüstü yakaladı.
Kazı alanında yapılan incelemede 6 fünye takılı el yapımı patlayıcı madde düzeneği, jeneratör, hava kompresörü, kazı malzemeleri, ruhsatsız tabanca, şarjör ile 7 mermi ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüphelilerin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.
Kaynak: AA / Mustafa Bikeç - Güncel