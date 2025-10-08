Haberler

Bursa'da İkinci El Kıyafet Kumbarası Uygulaması Başlatıldı

Bursa'da İkinci El Kıyafet Kumbarası Uygulaması Başlatıldı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Orhaneli ilçesinde ihtiyaç sahiplerine ulaşacak ikinci el kıyafetler için giysi ve ayakkabı kumbaraları yerleştirildi. Belediye Başkanı, israfı önleyerek geri dönüşüme katkıda bulunmayı hedeflediklerini söyledi.

Bursa'nın Orhaneli ilçesinde ikinci el kıyafetlerin ihtiyaç sahiplerine ulaştırılması amacıyla giysi ve ayakkabı kumbarası uygulaması başlatıldı.

Orhaneli Belediyesince, kullanılmayan kıyafetlerin geri dönüşüme kazandırılması amacıyla ilçenin farklı noktalarına kumbaralar yerleştirildi.

Belediye Başkanı Ali Osman Tayır, kullanılmış giyim eşyalarında israfı önleyerek geri dönüşüme kazandırmayı hedeflediklerini ifade etti.

Kullanılmayan giysilerin vatandaşlar tarafından kıyafet kumbaralarına bırakılacağını belirten Tayır, giysilerin ihtiyaç sahibi vatandaşlara ulaştırılacağını aktardı.

Kaynak: AA / Osman Sak - Güncel
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Gökçek'in oğlunu mest eden sözler

Erdoğan'ın parti grubundaki sözleri Gökçek'in oğlunu mest etti
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Elindeki ürünü satamayan çiftçi isyan etti: İlk defa böyle bir şey oluyor

Ürününü satamayan çiftçi isyan etti: İlk defa böyle bir şey oluyor
Ünlü isimlere uyuşturucu operasyonu! Listede Derin Talu ve Deren Talu da var

"Sütyen bulamıyorum" yorumuyla gündem olan ünlü isim de gözaltında
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.