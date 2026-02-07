Haberler

Bursa İznik'te Çıkan Yangın Kontrol Altına Alındı

Güncelleme:
Bursa'nın İznik ilçesinde iki katlı bir binada çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin 1 saatlik müdahalesiyle kontrol altına alındı. Can kaybı veya yaralı yok, yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

BURSA'nın İznik ilçesine, iki katlı binada çıkan yangın itfaiye ekiplerinin 1 saat süren müdahalesinin ardından kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangın, saat 20.00 sıralarında Göllüce Mahallesi'nde bulunan 2 katlı binada çıktı. Binadan alevlerin yükseldiğini görenlerin ihbarı üzerine adrese itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yangın, itfaiye ekiplerinin 1 saat süren müdahalesinin ardından kontrol altına alınarak söndürüldü. Can kaybı ya da yaralının olmadığı yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Haber-Kamera: Semih TÜRKER/İZNİK(Bursa), ,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
