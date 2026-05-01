Bursa'da iki hafif ticari araç çarpıştı: 3 yaralı

BURSA'nın İnegöl ilçesinde iki hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı.

Kaza, saat 17.00 sıralarında Bursa'nın İnegöl ilçesine bağlı Akhisar Mahallesi Karalar yolu caddesinde meydana geldi. Cadde üzerinde seyir halinde olan Seyithan S. (27) yönetimindeki 16 BRP 772 plakalı hafif ticari araç, ara sokaktan çıkan Ahmet A. (46) yönetimindeki 16 ARM 848 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı. Kaza sonucu sürücüler ile Mustafa S. (17) yaralandı. İhbar üzerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı