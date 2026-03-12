Bursa'da 2 firari hükümlü yakalandı

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde 2 firari hükümlü yakalandı.

Osmangazi İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, yaralama suçundan 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis bulunan K.Y. ve hırsızlık suçundan 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezasıyle aranan V.A'yı yakalamak için çalışma başlattı.

Yapılan araştırmanın firari hükümlülerin yeri tespit edildi.

V.A. ve K.Y. gerçekleştirilen operasyonla yakalandı.

Emniyete götürülerek işlemleri tamamlanan firari hükümlüler daha sonra cezaevine teslim edildi.