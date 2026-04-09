500 bin liralık hırsızlık yapan firari hükümlü yakalanıp, tutuklandı

Bursa'da iki ayrı daireden 500 bin lira değerinde ziynet eşyası ve elektronik eşya çalan K.A., polis tarafından yakalanarak tutuklandı. Hırsızlık olaylarını gerçekleştirdiği belirlenen K.A.'nın 28 suç kaydı ve 29 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunuyor.

Nilüfer ilçesine bağlı Beşevler ve 30 Ağustos Zafer Mahallesi'ndeki iki dairede, yaklaşık değeri 500 bin lira olan ziynet eşyası ile elektronik eşya çalınması üzerine Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi'ne bağlı ekipleri çalışma başlattı. Evlerde inceleme yapan Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, içeriye pencerelerin zorlanarak girildiğini belirledi. Ekipler, 85 güvenlik kamerasından kayıt ve 950 aracı inceleyerek, hırsızlık olaylarını 28 suç kaydı olan K.A.'nın gerçekleştirdiğini belirledi. Polisler, kız arkadaşının evinde saklanan hakkında 29 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan K.A.'yı yakaladı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından bu sabah adliyeye sevk edilen K.A. çıkarıldığı mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Öte yandan, şüphelinin evlere gidiş anı güvenlik kameralarına yansıdı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
