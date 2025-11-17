Bursa'da Hırsızlık ve Alıkoyma Operasyonu: 5 Tutuklama

Bursa'da alıkoyma, silahlı tehdit ve hırsızlık suçlamalarıyla gözaltına alınan 6 şüpheliden 5'i tutuklandı.

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen "kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma", "silahlı tehdit" ve "iş yerinden hırsızlık" suçlarına ilişkin soruşturma kapsamında, Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince 6 şüpheliye yönelik operasyon düzenlendi.

Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Şüphelilerden 5'i tutuklandı, 1'i hakkında adli kontrol kararı verildi.

Operasyon kapsamında yapılan aramalarda bir miktar para, altın ve ziynet eşyası ile 1 kamyonete el konulduğu bildirildi.