Bursa'da Hırsızlık ve Alıkoyma Operasyonu: 5 Tutuklama

Güncelleme:
Bursa'da gerçekleştirilen operasyon sonucunda alıkoyma, silahlı tehdit ve hırsızlık suçlarından gözaltına alınan 6 şüpheliden 5'i tutuklandı. Operasyon kapsamında çeşitli ziynet eşyası ve bir kamyonet ele geçirildi.

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen "kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma", "silahlı tehdit" ve "iş yerinden hırsızlık" suçlarına ilişkin soruşturma kapsamında, Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince 6 şüpheliye yönelik operasyon düzenlendi.

Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Şüphelilerden 5'i tutuklandı, 1'i hakkında adli kontrol kararı verildi.

Operasyon kapsamında yapılan aramalarda bir miktar para, altın ve ziynet eşyası ile 1 kamyonete el konulduğu bildirildi.

Kaynak: AA / Elif Özlem Çelikler - Güncel
