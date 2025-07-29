Bursa'da Havai Fişek Yangını: 4 Şüpheli Gözaltında

Bursa'da Havai Fişek Yangını: 4 Şüpheli Gözaltında
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Bursa'da Tophane yamaçlarında havai fişek atılması sonucu çıkan yangın, itfaiye ve vatandaşların müdahalesiyle söndürüldü. Olayla ilgili 4 kişi gözaltına alındı.

BURSA'da Tophane yamaçlarındaki çalılık alanda havai fişek atılması sonucu yangın çıktı. Alevler, itfaiye ekipleri ile vatandaşların müdahalesiyle söndürülürken; 4 şüpheli gözaltına alındı.

Olay, dün akşam saatlerinde Osmangazi ilçesinde bulunan Tophane yamaçlarında meydana geldi. İddiaya göre, havai fişek atılması sonucu çalılık alanda yangın çıktı. Yamaçtan yükselen dumanı görenlerin ihbarıyla olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri ile vatandaş müdahalesiyle alevler kısa sürede söndürülürken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

BAŞSAVCILIKTAN AÇIKLAMA

Attıkları havai fişekle yangına neden olan 4 kişi, polis ekiplerince kimlikleri tespit edilerek yakalandı. Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada, "Cumhuriyet Başsavcılığımızca başlatılan soruşturma kapsamında; Cumhuriyet Başsavcılığımızın talimatı ile Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Çarşı Polis Merkezi Amirliği görevlilerince dün havai fişek atarak yangına sebebiyet veren şüpheliler S.D., A.K., M.B. ve M.A.'nın yakalanarak gözaltına alındığı, Cumhuriyet Başsavcılığımızca soruşturmanın titizlikle yürütüldüğü, soruşturmanın safahatı ve sonucu hakkında bilgi verileceği hususu, kamuoyuna saygıyla duyurulur" denildi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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