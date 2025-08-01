Bursa'da Hasta Nakil Ambulansı ile Kamyonet Çarpıştı: 5 Yaralı

Bursa'da Hasta Nakil Ambulansı ile Kamyonet Çarpıştı: 5 Yaralı
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Orhangazi ilçesindeki kazada hasta nakil ambulansı, kamyonetle çarpıştı. Olayda 5 kişi yaralandı, yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde hasta nakil ambulansı ile kamyonetin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.

Yatalak bir hastayı Orhangazi Devlet Hastanesi'ne götüren Abdullah P. (60) idaresindeki 16 BV 121 plakalı hasta nakil ambulansı, Yalova-Bursa karayolu Göl Yolu Kavşağı'nda Sefa Ö. (27) idaresindeki 16 BEY 16 plakalı kamyonetle çarpıştı.

Ambulans çarpışmanın şiddetiyle yol kenarındaki Orhangazi Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü'nün bahçesindeki ağaç ile duvar arasında asılı kaldı.

İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.

Kazada sürücüler ile yatalak hasta Hatice Bozdağ (78), refakatçisi Havva Ulu (51) ve sağlık görevlisi Polat Kapitan (32) yaralandı.

Yaralılar, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla bulundukları yerden çıkarılarak ambulanslara alındı. Daha sonra Orhangazi Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

Kaynak: AA / Musa Öztürk - Güncel
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