Haberler

Bursa'da hareket halindeki kamyonette yangın çıktı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bursa'nın Nilüfer ilçesinde hareket halindeki bir kamyonette çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangın, kamyonetin bariyere çarpmasından önce bir süre devam etti.

Bursa'nın Nilüfer ilçesinde hareket halindeki bir kamyonette çıkan yangın söndürüldü.

İlçeye bağlı Görükle Mahallesi İzmir Yolu Caddesi'nde hareket halindeki bir kamyonette henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Yanarak bir süre hareket eden kamyonet daha sonra virajda bariyere çarparak durdu.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü.

Kamyonetin yanma anı cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Kaynak: AA / Mustafa Bikeç - Güncel
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Suudi Arabistan ile 'KAAN' ortaklığı sinyali: Her an gerçekleşebilir

Erdoğan sinyali verdi! Dev projede Türkiye-Arabistan ortak oluyor
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Tutuklanan fenomen Mükremin Gezgin'in hangi koğuşa alındığı belli oldu

Tutuklanan fenomen erkekler koğuşuna mı alındı? Gerçek ortaya çıktı
Güvendiği arkadaşı hayatını karartmıştı! Ağlaya ağlaya hapse girdi

Güvendiği arkadaşı hayatını karartmıştı! Ağlaya ağlaya hapse girdi
6 çocuk büyüttüğü beşiği yaktı: Nedeni yürek yakan cinsten

6 çocuk büyüttüğü beşiği yaktı: Nedeni yürek yakan cinsten
Sapık milyarderin evinden çıkan isim ülkesinde deprem etkisi yarattı

Sapık milyarderin evinden çıkan isim ülkesinde deprem etkisi yarattı
Tutuklanan fenomen Mükremin Gezgin'in hangi koğuşa alındığı belli oldu

Tutuklanan fenomen erkekler koğuşuna mı alındı? Gerçek ortaya çıktı
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Saral'dan Gülben Ergen'e sert tepki

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Gülben Ergen'i yerden yere vurdu
Rixos stajyeri Burak Oğraş'ın şüpheli ölümünde baba konuştu: 'Sapıkça şeyler oluyor' demiş kesin bir şey gördü

"Oğlum 'burada sapıkça şeyler oluyor' demiş, kesin bir şey gördü"