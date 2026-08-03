Bursa'da hamile kadın balkondan düşerek hayatını kaybetti

BURSA'nın Nilüfer ilçesinde yabancı uyruklu hamile kadın, 3'üncü kattaki balkondan düşerek hayatını kaybetti. Olay sırasında evde bulunan eşi gözaltına alındı.

Olay, saat 00.30 sıralarında Nilüfer ilçesi Üçevler Mahallesi Durmuş Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, yabancı uyruklu E.H. (35), yaşadığı apartmanın 3'üncü katındaki balkondan düştü. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde E.H.'nin olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

EŞİ GÖZALTINA ALINDI

Olay sırasında evde bulunduğu ve bağımlı olduğu iddia edilen eşi F.S. (37), polis ekiplerince gözaltına alındı. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından E.H.'nin cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Bursa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olay yerine gelen E.H.'nin yakını ise, "Ben seni gelinim diye değil, kızım diye sevdim. O benim gurbet kuşumdu. Sudan gibi yerlerden geldi o" diyerek gözyaşı döktü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı