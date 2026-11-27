BURSA'da bir eğlence mekanında çalışanlarla müşteriler arasında çıkıp dışarı taşan, tabancayla vurulan Hakan Uyanık'ın (25) hayatını kaybettiği kavgayla ilişkin 3'ü tutuklu, 11 sanığın yargılanmasına devam edildi. Duruşmada söz alan Hakan Uyanık'ın annesi Hülya Uyanık, "Ben oğlum hakkında hiçbir suçlamayı kabul etmiyorum. Kamera kayıtlarını imha ettiklerini düşünüyorum. Oğlumun kim tarafından öldürüldüğünü öğrenmek istiyorum" dedi.

Olay, 10 Mayıs'ta saat 05.00 sıralarında Nilüfer ilçesi Esentepe Mahallesi'ndeki bir eğlence mekanında meydana geldi. Eğlenmek üzere mekana gelen S.Y. (28), S.Ö. (26), E.T. (24) ile çalışanlar arasında çıkan tartışma, kavgaya dönüştü. Darbedilerek dışarı çıkarılan ve kendi imkanlarıyla hastaneye giden 3 kişiden E.T., telefonla S.Y.'nin kardeşi Melih Sefa Y.'ye (25) haber verdi. Bunun üzerine Melih Sefa Y. ve arkadaşları olay yerine geldi. Burada Melih Sefa Y. ve arkadaşı Hakan Uyanık ile güvenlik görevlisi Berkant Alkan (20) ile Emre Erdem (28) arasında kavga çıktı. Kavgada Uyanık karnından, Melih Sefa Y. de sağ bacağı ile sol kolundan silahla yaralandı. Çevredekilerin araçlarıyla özel hastaneye kaldırılan Hakan Uyanık hayatını kaybetti. Olayla ilgili 11 kişi gözaltına alınırken, kavga öncesi 3 arkadaşın mekandan çıkarıldığı anlar, bir apartmanın güvenlik kamerasına yansıdı.

AZMETTİRMEKLE SUÇLANAN İŞLETME SAHİBİ 2 AY SONRA TAHLİYE EDİLDİ

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden, işletme sahibi olduğu iddia edilen S.İ. (57), Berkant Alkan, Emre Erdem ile iş yeri çalışanlarından Kadir Erdoğan (29) ve E.G. (25) tutuklanırken, İ.Ç. (32), S.O., (31) ve S.O. (24) ile ölen Hakan Uyanık'ın arkadaşları A.A. (21), E.Y.E (25) ve İ.K. (33) tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. S.İ. de 2 ay sonra tutuklu bulunduğu cezaevinden tahliye edildi.

1 kişinin öldüğü, 4 kişinin de yaralandığı kavgaya ilişkin 4'ü tutuklu 11 sanık hakkında, 'Kasten öldürmeye azmettirme', 'İştirak halinde kasten öldürme', 'Silahla kasten yaralama', 'Silahtan sayılan sopayla kasten yaralama' suçlarından dava açıldı. Tutuklu sanıklardan E.G. ilk duruşmada adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

'HİÇ KİMSEYE GAREZİM YOK'

Sanıkların yargılanmasına Bursa 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam edildi. Duruşmaya ölen Hakan Uyanık'ın annesi Hülya Uyanık, babası Mehmet Şakir Uyanık, taraf avukatları tutuklu sanıklar Berkant Alkan, Emre Erdem, Kadir Erdoğan, tutuksuz sanıklar S.İ., E.G., İ.Ç., S.O., S.O., E.Y.E., İ.K. hazır bulunurken, başka bir olaya karıştığı gerekçesiyle tutuklu bulunan A.A. Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı. Duruşmada mahkeme başkanı tarafından söz hakkı verilen ölen Hakan Uyanık'ın babası Mehmet Şakir Uyanık, "24 yaşında gencecik oğlumu toprağa verdik. Hiç kimseye garezim yok ama 24 yaşındaki bir gencin öldürülme nedenini anlayamıyorum. Ben tüm sanıkların cezalandırılmasını istiyorum" diye konuştu.

'KAMERA KAYITLARININ İMHA EDİLDİĞİNİ DÜŞÜNÜYORUM'

Mehmet Şakir Uyanık'ın ardından söz alan anne Hülya Uyanık da "Ben oğlum hakkında hiçbir suçlamayı kabul etmiyorum. Kamera kayıtlarını imha ettiklerini düşünüyorum. Oğlum hiçbir zaman silah taşımadı. Sanıkların ifadeleri ve tanıkların beyanları yalandır. Oğlumun kim tarafından öldürüldüğünü öğrenmek istiyorum. Belki işletmenin asıl sahibi olan S.İ.' öldürmüştür. Ben tüm sanıklardan şikayetçiyim" ifadelerini kullandı.

DURUŞMA ERTELENDİ

Sanıkların önceki beyanlarını tekrarlaması üzerine mahkeme heyeti Berkant Alkan, Emre Erdem ve Kadir Erdoğan'ın tutukluluk, diğer sanıkların da adli kontrol hallerinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı