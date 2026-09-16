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Bursa'da hafif ticari araç refüjdeki ağaca çarptı: 2 yaralı

Bursa'da hafif ticari araç refüjdeki ağaca çarptı: 2 yaralı
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BURSA’nın İnegöl ilçesinde yağış nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün kontrolünü kaybettiği hafif ticari araç, refüjdeki ağaca çarptı.

BURSA'nın İnegöl ilçesinde yağış nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün kontrolünü kaybettiği hafif ticari araç, refüjdeki ağaca çarptı. Kazada, 1'i çocuk 2 kişi yaralandı.

Kaza, saat 21.30 sıralarında İnegöl ilçesi Süleymaniye Mahallesi Organize Sanayi Bölgesi Havaalanı Caddesi'nde meydana geldi. Yağmur nedeniyle Fuat B.'nin (43) kontrolünü yitirdiği 16 AEP 634 plakalı hafif ticari araç, refüjdeki ağaca çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan sürücü ile beraberindeki Yiğit B. (11), ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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