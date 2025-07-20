Bursa'da Güvenlik Görevlisi, Suya Düşen Bebeği Kurtardı

Bursa'da Güvenlik Görevlisi, Suya Düşen Bebeği Kurtardı
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Bursa'da parktan geçen Nilüfer Çayı'na düşen 1,5 yaşındaki bebek, güvenlik görevlisi Furkan Mercan tarafından kurtarıldı. Olay sonrası belediye başkanı, Mercan'ı tebrik etti.

BURSA'da parktan geçen Nilüfer Çayı'na düşen 1,5 yaşındaki bebek, güvenlik görevlisi tarafından kurtarıldı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, belediyenin güvenlik personeli Furkan Mercan'ı görev yerinde ziyaret ederek tebrik etti.

Olay, dün saat 18.00 sıralarında Osmangazi ilçesi Hüdavendigar Kent Parkı'nda meydana geldi. Parktaki bir ağacın gölgesinde oturan ailenin 1,5 yaşındaki bebeği çimlerin üzerinde koşup oynarken, bir anda dengesini kaybederek, parktan geçen Nilüfer Çayı'na düştü. Durumu fark eden Büyükşehir Belediyesi Güvenlik Personeli Furkan Mercan, elini uzatıp bebeği yakalamak istedi fakat ulaşamadı. Mercan tereddüt etmeden suya girip bebeği çıkararak, kıyıda kendisini bekleyen ailesine teslim etti. Bebeğin sağlık durumunun iyi olduğu belirtilirken, o anlar, parkın güvenlik kamerasına yansıdı.

BOZBEY'DEN GÜVENLİK GÖREVLİSİNE TEBRİK ZİYARETİ

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Başkan Mustafa Bozbey, güvenlik personelini görev yerinde ziyaret ederek tebrik etti. Furkan Mercan'ı cesaretinden ve özverisinden dolayı kutlayan Bozbey, "Dün Hüdavendigar Kent Parkı'nda 1,5 yaşındaki bir evladımızın suya düşmesi, hepimizin yüreğini ağzına getirdi. Olay anında görevini büyük bir sorumlulukla yerine getirerek, çocuğumuzu kurtaran güvenlik görevlimiz Furkan Mercan'a yürekten teşekkür ediyorum. Böylesi üzücü olayların tekrar yaşanmaması adına, hem vatandaşlarımızdan hem de personelimizden daha dikkatli ve duyarlı olmalarını önemle rica ediyorum" dedi.

Bursa Büyükşehir Belediyesi güvenlik personeli Furkan Mercan ise "O an düşünmeden hareket ettim. Çocuğu sudan çıkarınca çok rahatladım. Böyle bir şey yaşamak hem çok zor hem de çok anlamlı. Başkanımızın desteği beni ayrıca onurlandırdı" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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