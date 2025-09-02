Bursa'da 'Golani Çetesi' Operasyonu: 10 Tutuklama

Bursa merkezli 6 ilde düzenlenen, elebaşılığını İnterpol tarafından aranan Kenan Özcan'ın yaptığı ve 10 şüphelinin tutuklandığı "Golani çetesi" operasyonunun detayları ortaya çıktı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlar Şubesi ile Asayiş Şubesi ekiplerinin ortak yürüttüğü çalışma kapsamında çıkar amaçlı silahlı suç örgütüne yönelik operasyonun bir vatandaşın ihbarıyla başlatıldığı öğrenildi.

Nilüfer ilçesinde bir vatandaş, bölgede durumlarından şüphelendiği 2 kişiyi polise ihbar etti. Harekete geçen Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, bu şüphelilerin M.K. ve B.M. olduğunu belirledi.

M.K. ve B.M'yi Eskişehir'de gözaltına alıp Bursa'ya getiren polis ekipleri, zanlıların organize suç örgütleriyle bağlantılı olabileceğini değerlendirerek dosyayı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne devretti.

Yapılan araştırmada, örgütün üst düzey elebaşı A.K'nin Nilüfer ilçesinde emlak ve inşaat işleri yapan bir işyeri ortaklarını "Bize borcun var, borcunu öde" diyerek tehdit ettiği, karşılık alamaması üzerine daha sonra örgüt elebaşlarından Hatay'da ikamet eden S.D'ye talimat verdiği, S.D'nin ise Antalya'da yaşayan M.K. ve B.M. ile 70 bin lirası peşin olmak üzere 250 bin liraya anlaştığı tespit edildi.

Antalya'dan Bursa'ya gelerek şehir merkezinde 2 farklı otelde kalıp 4 gün boyunca taksiyle keşif yapan M.K. ve B.M'nin, örgütün diğer üyeleri M.K.A. ve M.A. ile iletişim kurarak, Gürsu ilçesinde yaşayan T.G. ile suça sürüklenen çocuk E.Ö'den tabanca aldığı belirlendi.

Daha sonra örgüt elebaşlarından A.N.D'nin tehdit edilen emlakçılarla iş yeri kiralama bahanesiyle iletişime geçtiği, emlakçının durumdan şüphelenip buluşma yerine gelmemesi üzerine M.K. ve B.M'nin eylemi gerçekleştirmeden ayrıldıkları anlaşıldı.

Ayrıca, örgüt üst yöneticisi olan A.K'nin ise İstanbul'da polis kovalamacasıyla yakalandığı ve kaçarken telefonunu kırarak imha etmeye çalıştığı, şüphelinin telefonun inceleme yapılmak üzere kriminale gönderildiği bilgisine ulaşıldı.

